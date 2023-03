Zeven provincies klaar met tellen, BBB overal de grootste

De BoerBurgerBeweging is in meer dan de helft van de provincies de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Het gaat om Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, Flevoland, Limburg en Zeeland, waar inmiddels alle stemmen zijn geteld. In de andere provincies zijn de stemmentellers nog bezig, maar in de tussenstanden staat de BBB er ook daar goed voor. Om 12.00 uur was in zo'n 92 procent van alle gemeenten de klus geklaard. De uitslag van de waterschapsverkiezingen volgt aan het eind van de middag. De opkomst wordt zeer waarschijnlijk de hoogste sinds eind jaren 80, als wordt gekeken naar Provinciale Statenverkiezingen. Met verreweg de meeste stemmen geteld is de opkomst nu 57,7 procent. Vorige keer was die iets meer dan 56 procent.

Bekijk op deze pagina alle uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. Het laatste nieuws over de verkiezingen is te volgen in ons liveblog.

In Drenthe kreeg de BBB van Caroline van der Plas ruim een derde van de stemmen: 33,5 procent. Dat komt neer op 17 zetels in de Provinciale Staten, meer dan het totale zetelaantal van de partijen die op de plaatsen 2 tot en met 7 staan. In Overijssel was er eveneens een ongekende overwinning. Ruim 31 procent van de stemmers koos voor de BoerBurgerBeweging, waardoor de partij ook in die provincie een monsterzege boekte op de andere partijen. Absolute overwinning In de Overijsselse gemeenten Dinkelland en Tubbergen heeft de BoerBurgerBeweging zelfs de absolute overwinning behaald, met ruim de helft van de stemmen. Dat zijn ook twee gemeenten waar het CDA, van oudsher de partij die opkomt voor de boeren, flinke klappen kreeg. De opkomst in Tubbergen lag bovendien 16 procentpunt hoger dan de vorige keer. Veel mensen die toen niet naar de stembus gingen, hadden nu blijkbaar wél een goede beweegreden om hun stem uit te brengen. Het feestelijke gevoel doet de BBB-lijsttrekker in Groningen denken aan zijn trouwdag:

BBB-lijsttrekker Gouke Moes heeft twee uur geslapen en staat vanochtend als docent Techniek alweer voor de klas op het Eemsdelta College in Appingedam. Leerlingen en collega’s feliciteren hem aan de lopende band. “Het voelt een beetje als mijn trouwdag.” #BBB #PS2023 @BoerBurgerB pic.twitter.com/Mex3y9qvSU — Tom Meijers (@Tommentaar) March 16, 2023

In Limburg kreeg de BBB 18,5 procent van de stemmen, ten koste van vooral het CDA. De PVV van Geert Wilders is van oudsher sterk in de zuidelijkste provincie en wordt daar de tweede partij, ondanks een verlies van 13,5 naar 12,7 procent. Eerste Kamer De winst van nieuwkomer BBB vertaalt zich in vijftien van de 75 zetels in de Eerste Kamer, blijkt uit een prognose die persbureau ANP even na 05.30 uur naar buiten bracht. Dat is evenveel als de combinatie PvdA/GroenLinks, die aparte kieslijsten hadden maar in de Eerste Kamer samen één fractie gaan vormen.

Klaver (GL) en Kuiken (PvdA) snijden een taart aan - ANP