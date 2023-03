Nucleaire VN-waakhond: 2500 kilo radioactief materiaal zoek in Libië

In Libië is zo'n 2,5 ton uraniumconcentraat verdwenen. Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties, hebben dat deze week ontdekt. Tijdens een inspectie, op een locatie in een gebied dat niet door de wettige regering wordt gecontroleerd, bleek dat tien vaten met het radioactieve materiaal ontbraken.

IAEA-baas Rafael Grossi schrijft in een vertrouwelijke verklaring, die persbureau Reuters heeft ingezien, dat de inspectie eigenlijk vorig jaar al had moeten gebeuren. Doordat het niet veilig was in de regio werd die uitgesteld.

Volgens het IAEA houdt Libië vol dat de tien vaten wel op de betreffende locatie liggen opgeslagen. Over de precieze locatie is niets bekendgemaakt. Grossi zegt wel dat de locatie lastig te bereiken is. Daar zou "ingewikkelde logistiek" voor nodig zijn.

Kernwapens onder Kadhafi

Het IAEA onderzoekt hoe het kan dat de 2500 kilo uranium daar niet meer ligt en waar het dan nu wel is. Grossi maakt zich zorgen over de nucleaire veiligheid en spreekt over een "radioactief risico".

Uraniumconcentraat kan worden verrijkt om vervolgens gebruikt te worden in een kerncentrale, maar ook voor een kernwapen. Onder het bewind van dictator Kadhafi probeerde Libië kernwapens te ontwikkelen. Tien jaar geleden, nadat Kadhafi was verdreven, werd dat nucleaire programma stilgelegd.

Sinds het vertrek van Kadhafi woedt in Libië een machtsstrijd tussen twee kampen die elk een eigen regering hebben. Een daarvan is gevestigd in Tripoli en wordt geleid door de internationaal erkende premier Abdul Hamid Dbeibah. De andere regering, onder leiding van Fati Bashaga, opereert vanuit het oosten van het land.

Geen verkiezingen

Vorige zomer vielen nog tientallen doden bij beschietingen tussen rivaliserende milities in de hoofdstad Tripoli. Ook drongen die zomer demonstranten het parlementsgebouw van Libië in de oostelijke stad Tobruk binnen. De betogers waren woedend over de politieke impasse, de corruptie en de slechte leefomstandigheden.

Eigenlijk stonden twee jaar geleden presidentsverkiezingen in Libië gepland, maar die gingen toen op het laatste moment niet door. Volgens het hoofd van de parlementscommissie konden de verkiezingen niet doorgaan op basis van technische, veiligheids- en gerechtelijke rapporten. Er zijn nog geen nieuwe verkiezingen gehouden.