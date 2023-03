'Minderjarige demonstranten in Iran gemarteld door veiligheidsdiensten'

Iraanse veiligheidsdiensten hebben kinderen en jongeren gemarteld die tijdens protesten tegen de regering zijn gearresteerd. Dat meldt Amnesty International in een rapport. De mensenrechtenorganisatie zegt dat kinderen in hechtenis onder meer zweepslagen en elektrische schokken hebben gekregen en seksueel zijn misbruikt.

Het gaat om zowel jongens als meisjes. Het jongste slachtoffer was 12 jaar oud. De autoriteiten gebruiken martelingen als strategie om kinderen en jongeren af te schrikken om mee te doen aan protesten voor vrijheid en mensenrechten, schrijft Amnesty.

De organisatie noemt het "weerzinwekkend" dat overheidsdienaren op deze manier macht uitoefenen op "kwetsbare en angstige kinderen" en de kinderen en hun familie achterlaten met "ernstige lichamelijke en mentale littekens". Inmiddels lijken veel van de kinderen vrijgelaten te zijn, maar pas nadat ze een verklaring hebben ondertekend waarin ze zeggen dat ze berouw hebben en niet meer politiek actief zullen zijn.

Gebroken ribben en kapotte tanden

Amnesty baseert zich onder meer op verklaringen van kinderen, ouders en advocaten. Volwassen oud-gevangenen vertelden de organisatie dat kinderen aan dezelfde folteringen werden blootgesteld als zij. In de gevangenis werden jongens naakt tegen een muur werden gezet, waarna bewakers de geslachtsdelen van de slachtoffers bewerkten met tasers.

Eerder vertelden Iraniërs tegen de NOS over fysieke en mentale martelingen van demonstranten. Gevangenen worden bijvoorbeeld ondersteboven opgehangen aan het plafond en worden geslagen met stokken. Ook spraken ze over gebroken ribben en afgebroken tanden. De autoriteiten zetten marteling onder meer in om bekentenissen af te dwingen.

Protesten tegen het regime

Ruim een half jaar geleden begonnen grootschalige protesten in het land, na de dood van de 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw Mahsa Amini. Zij overleed in een cel nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze zich niet aan de strikte kledingregels gehouden zou hebben. Door het hele land gingen Iraniërs wekenlang de straat op voor meer vrijheden en het einde van het regime.

Studenten en kinderen speelden een grote rol in de demonstraties. Bij de protesten zijn tienduizenden mensen gearresteerd. Zeker 500 mensen zijn om het leven gekomen. Van vier demonstranten is bekend dat ze na een veroordeling zijn geëxecuteerd. Tientallen anderen wacht mogelijk hetzelfde lot.

Mede vanwege de harde repressie zijn de straatprotesten inmiddels geluwd. Deze week kondigden de gerechtelijke autoriteiten aan dat er inmiddels 22.000 demonstranten uit de gevangenis zijn vrijgelaten na een besluit van ayatollah Khamenei, de hoogste geestelijke van het land.