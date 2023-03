Vanavond op tv: Monsterzege BBB • Wat zijn de politieke gevolgen?

Historische winst BBB

In vijf provincies zijn inmiddels alle stemmen geteld: Friesland, Overijssel, Zeeland, Drenthe en Flevoland. In al die provincies is nieuwkomer BBB de grootste geworden. In Overijssel en Drenthe kreeg de partij van Caroline van der Plas zelfs ruim 30 procent van de stemmen. Volgens een voorlopige prognose van persbureau ANP heeft BBB 15 van de 75 zetels in de Eerste Kamer behaald. De winst van BBB betekent een grote klap voor de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De ontevredenheid over het kabinet bleek een belangrijke drijfveer voor kiezers te zijn.

We zijn vandaag in de provincie, spreken met boeren, bestuurders en stikstofexperts. Politiek duider Arjan Noorlander praat ons bij over de politieke gevolgen van deze verkiezingsuitslag, want de coalitie wacht nu een ingewikkelde politieke puzzel.