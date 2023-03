Japan in de ban van honkbalster Ohtani, de man die alles kan: 'Hij is exceptioneel'

Het is februari 2018 wanneer de Japanner Shohei Ohtani voor het eerst het sportcomplex van de honkbalclub Los Angeles Angels oploopt. Een paar maanden eerder heeft het dan 23-jarige talent een contract getekend bij de Amerikaanse club, uitkomend in de hoogste afdeling (MLB).

In zijn thuisland Japan is er een ware hype rondom hem ontstaan. Want niet alleen kan Ohtani als werper de bal met 160 kilometer per uur over de plaat gooien, als slagman is hij de angst voor iedere werper door de ballen zo hard en ver te slaan, dat men zelfs in het honkbalgekke Japan niet weten wat ze zien.

Een speler die zó goed is in allebei deze facetten van de sport is uniek en zelden gezien. Hij doet denken aan de legendarische Babe Ruth, die begin vorige eeuw hetzelfde deed en alom gezien wordt als de beste ooit.

Vandaag staat Ohtani op de heuvel tegen Italië, de ploeg die het Koninkrijk der Nederlanden de voet dwars zette. Geen Japanner die eraan twijfelt dat hij zijn land naar de halve finales van de World Baseball Classic zal leiden.