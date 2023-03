Onderzoek nachtwerk: meer maatwerk nodig om klachten aan te pakken

Bedrijven kunnen meer doen om hun personeel dat in de nacht werkt te ondersteunen. Het RIVM en onderzoeksinstituut TNO hebben een onderzoek gedaan naar de 1,2 miljoen nachtwerkers in Nederland. Een van de conclusies uit hun rapport: werkgevers kunnen en moeten aan maatwerk doen om de negatieve gevolgen te verminderen.

Negatieve gevolgen van nachtwerk zijn onder meer lichamelijke en mentale klachten. Zo zijn nachtwerkers vaker vermoeid en ervaren ze door hun afwijkende ritme minder ruimte voor sociale activiteiten. Positieve punten zijn er ook: onder meer toeslagen en de rust en sfeer in de nacht worden ervaren als een voordeel.

In het onderzoek is niet nagegaan wat voor nachtwerkers zwaarder weegt, de voor- of de nadelen. Volgens hoofdonderzoeker Karin Proper maken de uitkomsten van het onderzoek desondanks inzichtelijk wat de impact is van nachtdiensten.

"Dé nachtwerker bestaat niet", concludeert Proper. "We weten dat nachtwerk gezondheidsrisico's met zich meebrengt, maar dit onderzoek laat verschillende ervaringen zien. Het had ook kunnen zijn dat iedereen nachtwerk vermoeiend en belastend vindt of juist geen klachten ondervindt. Dat beeld blijkt dus gemêleerd."

Steun van omgeving

Een interessante bevinding, aldus Proper, is dat voor nachtwerkers begrip en steun van de omgeving belangrijk zijn. Dat geldt niet alleen voor de ervaren belasting, maar vooral ook voor de werk-privé-balans. "Een deel van de ondervraagden zegt onvoldoende steun te ontvangen van de omgeving, terwijl een andere groep aangeeft dat juist door steun de negatieve gevolgen van nachtwerk kunnen worden verminderd."

Bij steun en begrip van de omgeving moet volgens Proper worden gedacht aan een partner die ervoor zorgt dat er 's ochtends rust in huis is als een nachtwerker net thuis komt. Of vrienden die begrijpen dat je door vermoeidheid of een nachtdienst niet aanwezig kan zijn op een verjaardag.

Arbeidsongevallen

Sectoren waarin vaak in de nacht wordt gewerkt, zijn de logistiek, gezondheidszorg en de industrie. In alle sectoren hebben nachtwerkers een grotere kans op arbeidsongevallen: anderhalf keer zo groot als werknemers zonder nachtwerk.

Op andere bijverschijnselen, zoals burn-outklachten en chronische ziekten, lopen nachtwerkers overigens een (iets) kleiner risico dan mensen die nooit 's nachts werken. Volgens de onderzoekers speelt hier mogelijk mee dat de groep nachtwerkers die het volhoudt om in de nacht te werken relatief gezond is.