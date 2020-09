Arrestant schiet agent dood in Londen

In een politiebureau in Londen is vannacht een agent doodgeschoten door een arrestant. De schutter zou daarna zichzelf hebben beschoten.

Het incident gebeurde rond 02.15 uur lokale tijd in een bureau in Croydon in het zuiden van de Britse hoofdstad. Toen de arrestant werd gefouilleerd, zou hij een wapen tevoorschijn hebben gehaald en het vuur hebben geopend. De politie zou niet hebben geschoten.

De politieagent is nog behandeld door ambulancepersoneel, maar dat kon zijn leven niet redden.

Kritieke toestand

De 23-jarige schutter is opgepakt. Hij is vanwege zijn verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis en verkeert in kritieke toestand.

Normaal gesproken worden arrestanten in Londen gefouilleerd voor ze naar het bureau worden gebracht. Waarom dit nu pas later gebeurde, is onduidelijk. Mogelijk zijn politiemensen terughoudender met fouilleren vanwege corona.

Premier Johnson heeft via Twitter zijn medeleven betuigd aan de familie, vrienden en collega's van de agent: