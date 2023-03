Dilemma voor de ECB: inflatie bestrijden of banken redden

De inflatie is nog steeds hoog, de economie houdt zich nog redelijk staande, maar in de bankenwereld is een storm opgestoken. Een paar wankele Amerikaanse banken veroorzaakten onrust en turbulentie op de financiële markten en dalende beurskoersen.

Uitgerekend vandaag moet de Europese Centrale Bank (ECB) weer een besluit nemen over de rente. De centrale bankiers staan voor een dilemma, want ze moeten de inflatie bestrijden maar ook pal staan voor financiële stabiliteit. De inflatie wordt bestreden door de rente te verhogen, maar dat kan de financiële stabiliteit in gevaar brengen.

En eigenlijk is het een trilemma, zegt econoom Mohammed El-Erian, want de bankiers moeten ook opletten dat ze de economische groei niet frustreren met een te hoge rente.

No-brainer

Dat de ECB vandaag de rente opnieuw optrekt, met een half procentpunt, staat wel vast. Dat is een "no-brainer", zegt Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. Bij het laatste rentebesluit begin februari werd dit namelijk al toegezegd. Daar nu van afzien is niet goed voor de reputatie van de ECB. "Het lijkt dan alsof de ECB in paniek is en de weg kwijt is, want de inflatie is nog steeds hoog en moet bestreden worden", aldus Brzeski.

Het is de zesde renteverhoging in acht maanden in de strijd tegen de hoge inflatie. Energieprijzen dalen wat, maar de inflatie kruipt nu vooral in de prijzen van boodschappen en allerlei diensten.

Voor de ECB is het ook een zorg dat hogere lonen en uitkeringen en allerlei vormen van overheidssteun weliswaar de koopkracht en de consumptie op peil houden, maar daarmee ook de inflatie blijven aanblazen.