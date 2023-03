Centrale bank schiet Credit Suisse te hulp met 50 miljard

Om overeind te blijven leent de Zwitserse bank Credit Suisse maximaal 50 miljard Zwitserse frank (ruim 50 miljard euro) van de centrale bank in het land. De bank is in grote problemen geraakt. De koers van de bank daalde gisteren met 25 procent naar een nieuw dieptepunt.

Al maanden lopen er klanten weg bij de bank na verschillende schandalen. Deze week maakte de bank bekend dat er fouten zitten in de jaarverslagen over de afgelopen jaren. Daar kwam bovenop dat een van de belangrijkste geldschieters, de Saudi National Bank, zei de bank niet meer financieel te willen helpen.

Met het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank is bij beleggers nieuwe bezorgdheid ontstaan over de toestand van banken in het algemeen. De problemen bij Credit Suisse, de tweede van Zwitserland, baren daarbij in het bijzonder zorgen.

Versterken

Om die zorgen weg te nemen stapt de centrale bank van Zwitserland nu in met extra geld voor Credit Suisse, in totaal maximaal 50 miljard. Om aan te geven hoe groot die som is, eind vorig jaar had Credit Suisse in totaal een kleine 550 miljard op de balans staan. Ook koopt de bank voor 3 miljard eigen schuldenpapier terug om de rentekosten terug te dringen.

Volgens de topman van Credit Suisse gaat het om een "doortastende actie die nodig is om Credit Suisse te versterken terwijl we onze strategische transformatie voortzetten".

De zorgen over de Zwitserse bank leidden gisteren ook tot dalingen bij de koers van grote Europese banken. Ook de Nederlandse banken ING en ABN Amro daalden rond de 10 procent in waarde.