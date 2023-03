Prognose: BBB de grootste, samen met combinatie PvdA/GL

In vijf provincies zijn inmiddels alle stemmen geteld: Friesland, Overijssel, Zeeland, Drenthe als Flevoland. In al die provincies is nieuwkomer BBB de grootste geworden. In Overijssel en Drenthe kreeg de partij van Caroline van der Plas zelfs ruim 30 procent van de stemmen.

De BoerBurgerBeweging heeft volgens een voorlopige prognose van persbureau ANP 15 van de 75 zetels in de Eerste Kamer behaald. Daarmee is de BBB samen met de combinatie van de Partij van de Arbeid/GroenLinks, die eveneens 15 zetels heeft behaald, voorlopig de grootste geworden. De VVD komt volgens de prognose uit op 10 zetels.

Politiek verslaggever Marleen de Rooy:

"De historische winst van de BoerBurgerBeweging is het resultaat van veel proteststemmen. In veel provincies hebben mensen het gevoel dat ze niet worden gehoord. 'Dit kabinet is er voor de Randstad en niet voor ons', was de gedachte.

PvdA en GroenLinks hoopten door hun samenwerking dat er een soort 1+1=3-effect zou ontstaan, maar dat vliegwieleffect is uitgebleven. Maar zij zullen de uitslag toch omarmen en zeggen: we zijn bijna de grootste, dus we moeten wel ons stempel drukken op het kabinetsbeleid.

Voor het kabinet is deze prognose in de Eerste Kamer uiterst ingewikkeld. Deze twee uitersten, BBB en PvdA/GroenLinks denken heel anders over grote vraagstukken waarmee Nederland te maken heeft, zoals stikstof, asiel en klimaat. PvdA/GroenLinks zegt bijvoorbeeld dat het klimaatbeleid veel ambitieuzer moet, anders gaan ze het niet steunen. BBB wil juist vertragen en zegt dat de plannen rigoureus anders moeten."