Bottas snel in eerste training GP Rusland, Verstappen derde

Max Verstappen in zijn bolide - AFP

Na twee mislukte Formule 1-races in Italië is Max Verstappen toe aan een positief resultaat. De Nederlander van Red Bull krijgt zondag bij de Grand Prix van Rusland de eerste kans de negatieve spiraal te doorbreken. De eerste vrije training op het circuit van Sotsji moet de nummer drie van het WK-klassement wat hoop hebben gegeven. Verstappen, die nog geen podiumplaats in de Russische badplaats achter zijn naam heeft staan, reed vrijdag in de eerste sessie de derde tijd: 1.35,577. Dat was wel ruim een halve seconde langzamer dan Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die de snelste was in 1.34,923. Daniel Ricciardo stuurde zijn Renault naar de tweede plaats in 1.35,430.

Opvallend was de magere training van wereldkampioen Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur kan zondag zijn 91ste zege in zijn Formule 1-loopbaan boeken, waarmee hij dan recordhouder Michael Schumacher evenaart. In de eerste training klokte Hamilton 1.37,716, waarmee hij alleen de gecrashte Nicholas Latifi (Williams) achter zich hield. De WK-leider maakte zich ogenschijnlijk niet druk om de tijden. Middenmoot Ferrari bevond zich in de middenmoot. Charles Leclerc, die vorig jaar de snelste was in de eerste en derde training en de kwalificatie, kwam nu niet verder dan de elfde plaats: 1.36,896. Zelfs zijn teamgenoot Sebastian Vettel, doorgaans de tragere dit jaar, was nu sneller. De Duitser noteerde 1.36,323 (negende).