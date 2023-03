CDA'ers zagen het aankomen, maar historische dreun 'doet pijn'

"Een enorme shock", zegt Tweede Kamerlid Boswijk. "Een aardverschuiving van formaat, een buitengewoon bittere pil", zegt CDA-leider Hoekstra. "We zagen al wel dat het geen gemakkelijke wedstrijd was", aldus de Overijsselse lijsttrekker Rick Brink.

Het CDA zat al langer in zwaar weer. Maar de nu voorspelde monsterwinst van de BBB en het voorspelde verlies voor de christendemocraten in veel provincies hakt er hard in.

Jarenlang bestuurde het CDA in veel provincies mee, daar lijkt nu een einde aan te komen. Of toch niet? "Dat hoeft niet per se", zegt de Groningse lijsttrekker De Wit. In het provinciehuis heeft De Wit met vijftien partijgenoten tot diep in de nacht de uitslagenavond gevolgd. De hele campagne was hij vol goede moed, nu komt de "harde dreun" toch wel even aan.

Maar uiteindelijk, zegt hij, heeft het CDA "echt wel een goed verhaal". Het stuk 'Voor heel Nederland' waar de partij met plannen komt om de ongelijkheid te bestrijden is misschien "te laat ingezet", erkent hij. Maar hij gaat niet "bij de pakken neerzitten". Of het nu in het bestuur of in de oppositie is, om problemen op te lossen hebben provincies nog steeds "een middenpartij als het CDA nodig", denkt hij.

De Wit is het met Kamerlid Boswijk eens dat de "nieuw ingezette koers er eentje van de lange adem is." En ook met Hoekstra, die zegt dat het CDA het vertrouwen "straat voor straat terug moet terugwinnen".

Voor oud CDA-fractievoorzitter Musters uit Deurne is dat een gepasseerd station. Twaalf jaar was-ie raadslid, drie maanden geleden stapte hij uit de partij, de voltallige fractie met hem. "Deze nederlaag was onvermijdelijk", zegt Musters.