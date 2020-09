Onfortuinlijke Dygert houdt aan valpartij alleen flinke wond over

Wielrenster Chloé Dygert heeft alleen een diepe wond overgehouden aan haar zware valpartij tijdens de tijdrit van de WK wielrennen.

"We zijn opgelucht dat de val niet zo ernstig is als het had kunnen zijn. Chloé is jong en een vechter. Ze zal vast snel weer op de fiets zitten", laat de Amerikaanse wielerbond weten. Dygert werd donderdagavond in Bologna geopereerd.

De 23-jarige wereldkampioen tijdrijden van 2019 kwam donderdagmiddag hard ten val. Halverwege de tijdrit in Italië verloor Dygert de macht over haar fiets en sloeg hard over een vangrail. Ze had in het eerste deel van de wedstrijd veruit de snelste tussentijd genoteerd.

Weer opstappen

De onfortuinlijke Dygert liet vanochtend op social media van zich horen. "Vlak na mijn val vroeg ik me nog af of ik zou kunnen winnen als ik snel weer op mijn fiets zou stappen. Toen keek ik omlaag en zag ik mijn been. Bedankt voor al jullie steun."

Anna van der Breggen werd uiteindelijk wereldkampioen en pakte zo haar eerste wereldtitel op het onderdeel.