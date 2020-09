Zorgen bij GGD Amsterdam: 'Idee dat volksgezondheid in gevaar is'

Op dit moment heeft de GGD in Amsterdam een capaciteit van 3200 testen per dag. Ook mensen van buiten de stad maken daar volgens NH Nieuws gebruik van. Het doel is om mensen binnen een dag te kunnen testen. Daarom worden nog steeds nieuwe testlocaties geopend.

Ze denkt ook niet dat het zover zal komen. "Met alles wat we geleerd hebben uit de eerste golf denk ik niet dat dat nodig is. Verpleeghuizen zijn alerter en weten beter hoe ze moeten handelen."

"Tijdens de eerste lockdown werden verpleeghuizen gesloten voor bezoekers, maar dat moeten we deze keer voorkomen", zegt Van Duijnhoven. "Mensen hebben behoefte aan sociaal contact, dus ik hoop dat we de bezoekersregeling niet helemaal terug hoeven te schroeven."

Het aantal positieve coronatests onder Amsterdammers is in een week tijd met 57 procent gestegen. Naast de besmettingen onder jongeren, zijn ook de besmettingen onder ouderen weer aan het toenemen.

De GGD in Amsterdam is bezorgd over de snelle toename van het aantal positieve coronatests in de stad. "Ik heb echt het idee dat de volksgezondheid in gevaar is", zegt hoofd infectieziekten Yvonne van Duijnhoven tegen AT5 .

Ook door het aankomende griepseizoen zal het drukker worden in de teststraten. "Daarom willen wij heel graag verder opschalen, zodat je heel snel een test kunt doen en heel snel de uitslag hebt", zegt Van Duijnhoven. "Dat is echt nodig om grote aantallen te kunnen verwerken, om de samenleving niet vast te laten lopen."

De GGD doet nog steeds bron- en contactonderzoek, maar dat is lastig door het hoge aantal besmettingen. "Daarom focussen we ons nu op situaties waar het hoogste risico is op verspreding of waar je verwacht dat mensen heel ernstig ziek zijn. Denk aan verpleeghuizen, zorgmedewerkers en onderwijspersoneel."

Ondertussen kijkt ook de GGD in Amsterdam reikhalzend uit naar een vaccin. De ontwikkelingen lijken gunstig, maar Van Duijnhoven is ook voorzichtig. "Je moet eerst zien of het echt werkt, ook in grote groepen. Als het vaccin er is, is het ook niet direct bij alle mensen die het nodig hebben."