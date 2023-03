Real simpel door in CL na vermakelijk, maar nooit echt spannend duel tegen Liverpool

Real Madrid heeft, zoals verwacht, ten koste van Liverpool geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Na de 5-2 zege van de Madrilenen in de heenwedstrijd had Liverpool een mirakel nodig, maar dat kwam er niet: Real won thuis met 1-0 door een goal van Karim Benzema.

Namens Real waren de grootste kansen voor rust voor Eduardo Camavinga met een afstandsschot op de lat en Luka Modric, die snoeihard rakelings over de lat schoot. Bij Liverpool stuitte Núñez nog eens op Courtois en stond de Belgische doelman ook op zijn post bij een schot van een meter of twintig van Cody Gakpo.

De door Liverpool zo gewenste snelle openingsgoal bleef uit en er ontspon zich een aantrekkelijke open eerste helft met liefst zeventien doelpogingen, maar geen treffers. Ter vergelijking: drie weken geleden hadden beide clubs in totaal achttien doelpogingen, waaruit zeven goals vielen.

Misschien was er ook wel iets mogelijk geweest als de eerste grote kans in Bernabéu raak was geweest. Na slordig balverlies van Real bediende Mohamed Salah in de zevende minuut Darwin Núñez, maar keeper Thibaut Courtois redde knap op het schot van de Uruguayaan.

Liverpool-coach Jürgen Klopp zei dinsdag nog dat als er maar 1 procent kans zou zijn, hij er alsnog voor zou gaan. "Het is niet waarschijnlijk, maar wel mogelijk", aldus de Duitser.

Ook na rust bleef het een leuke wedstrijd om te zien, hoewel er van enige spanning geen sprake was. Liverpool begon steeds minder begon te geloven in het scenario dat het nog drie keer kon scoren en Real nam de touwtjes steeds steviger in handen.

De Spanjaarden kregen ook de grootste kansen: Federico Valverde had moeten scoren toen hij alleen op Alisson Becker afstormde, maar de Braziliaanse keeper pareerde diens slappe inzet en bracht ook redding op de daaropvolgende betere poging van Karim Benzema.

Matchwinner Benzema

Benzema kreeg meer mogelijkheden, waarbij het in de 78ste minuut raak was. Na een prachtige pass van Camavinga kwam de bal via Benzema en Vinícius Júnior terug bij de Fransman, die simpel kon binnenschuiven en zo het laatste sprankje hoop van Liverpool aan diggelen schoot.

Benzema raakte bij de goal, door een botsing met Virgil van Dijk, wel geblesseerd en werd meteen gewisseld. Voor Real maakte dat op deze avond niets meer uit.

En zo eindigde de Champions League van Liverpool voor het derde jaar op een rij met een nederlaag tegen Real Madrid, na de kwartfinales in 2021 en de finale in 2022.