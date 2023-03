Voetbalsters vragen in brief om hetzelfde WK-prijzengeld voor mannen en vrouwen

Een groep van 150 professionele voetbalsters heeft in oktober een brief gestuurd waarin de wordt FIFA opgeroepen om bij het WK voor vrouwen evenveel prijzengeld uit te keren als bij de mannen.

Spelersvakbond FIFPRO bevestigt dat de brief is gestuurd en zegt dat het in onderhandeling is met de FIFA. De namen van de speelsters worden niet prijsgegeven.

De Argentijnse voetbalbond ontving 40 miljoen euro nadat de mannen eind december het WK in Qatar had gewonnen. De totale prijzenpot bij de mannen bedroeg een kleine 440 miljoen euro. Bij het laatste WK voor vrouwen in 2019 ontvingen de Amerikanen ongeveer 4 miljoen euro, uit een prijzenpot van 30 miljoen euro.

Het WK voor vrouwen wordt van 20 juli tot en met 20 augustus van dit jaar gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland.

Gelijke beloning voor Nederlandse internationals

De oproep van de speelsters komt nadat er de afgelopen jaren al veel discussie over gelijke beloning voor mannen en vrouwen is geweest.

Zo maakte de KNVB maakte in de zomer van het afgelopen jaar al bekend dat vrouwelijke internationals net zo beloond worden als de mannelijke Oranjeklanten.

"Ik vind dit een historische mijlpaal", zei Jan Dirk van der Zee, de directeur van de KNVB die verantwoordelijk is voor het vrouwenvoetbal, destijds.

De KNVB besloot vorig jaar om mannen en vrouwen gelijk te belonen: