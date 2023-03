Basejumper zwaargewond na sprong van windmolen in Zeewolde

In Zeewolde is een basejumper zwaargewond geraakt na een sprong van een windmolen. Volgens de politie ging de parachute van het slachtoffer niet open.

Het slachtoffer was samen met iemand anders rond 20.00 uur vanavond in de windmolen geklommen om te basejumpen, zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Flevoland. Omdat de parachute niet opende, is hij 70 tot 75 meter naar beneden gestort.

Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen en er landde ook een traumahelikopter. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Wat er bij de sprong vanaf de windmolen is misgegaan, wordt onderzocht.

Extreme sport

Basejumpen is een extreme sport waarbij deelnemers bijvoorbeeld van gebouwen of bruggen afspringen met een ingeklapte parachute, die ze pas op het laatste moment uitklappen. Ze hebben vrijwel nooit een reserveparachute achter de hand.

Omdat bij basejumpen veel dichter bij de grond wordt gesprongen dan bij een sprong uit een vliegtuig, is de sport ook een stuk gevaarlijker dan een reguliere parachutesprong.

Basejumpen is in Nederland niet verboden, maar het is wel illegaal om zonder toestemming gebouwen te beklimmen of te betreden.