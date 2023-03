Exitpoll Eerste Kamer: BBB en combinatie PvdA/GL de grootste, coalitie verliest fors

Nieuwkomer BBB komt volgens een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS, op 15 zetels in de Eerste Kamer. Ook de combinatie GroenLinks/PvdA zou dat aantal zetels halen. De leden van de Provinciale Staten kiezen eind mei 'getrapt' voor de Eerste Kamer. Ook hierbij geldt een foutmarge van één of maximaal twee zetels.

Forum voor Democratie zou van 12 zetels naar 2 zetels zakken. Een aantal partijen - de Onafhankelijk Politiek Nederland, de SGP en 50Plus - zitten op de grens van een zetel, maar lijken er nét eentje te halen. Denk zou net als in 2019 geen zetel halen in de Eerste Kamer.

Wat is een exitpoll?

Een exitpoll is een bovengemiddeld betrouwbare peiling, maar nog geen uitslag. Het is een indicatie van de uitslag, uitgedrukt in percentages en zetels. In dit geval geldt een foutmarge van één zetel, wat dus wil zeggen dat partijen uiteindelijk een zetel meer of minder kunnen halen dan de exitpolls laten zien. In uitzonderlijke gevallen kan het verschil twee zetels zijn.

De exitpolls zijn op gezag van onderzoeksbureau Ipsos, dat deze peilingen doet in opdracht van de NOS. Ipsos zit met medewerkers bij de uitgang van tientallen stembureaus in de provincies. Die medewerkers vragen kiezers om te vertellen waar ze zojuist in het stembureau op hebben gestemd. De stembureaus die hiervoor gekozen zijn door Ipsos bieden een representatief beeld van de situatie in de provincie als geheel.