Van Ark: gebeurtenissen supportersfeest Tilburg zorgelijk

Minister Van Ark vindt het gedrag van Willem-II-supporters gisteren in Tilburg zorgelijk. Gisteravond kwamen honderden mensen bij elkaar op een plein om naar de EL-wedstrijd tegen Rangers te kijken. De gemeente had daarvoor een vergunning gegeven. De supporters moedigden hun team luidkeels aan en op grote schaal werd de anderhalvemeterregel overtreden. Daar komt van veel kanten kritiek op.

De minister voor Sport zei voor de ministerraad dat ook voetbalfans zich aan de regels moeten houden. "Het is hard nodig dat te doen, want we zien aan de cijfers dat het aantal besmettingen oploopt."

Burgemeester Weterings van Tilburg had ervoor gekozen om de supporters samen één plek te geven, omdat ze zich anders op verschillende plaatsen zouden hebben gemanifesteerd. Maar hij zei vanochtend dat hij de volgende keer een andere afweging zal maken.

Van Ark heeft begrip voor het dilemma van de burgemeester, maar ook zij vindt dat het is misgegaan. "We willen kunnen genieten van sport, en we willen er ook naar kunnen kijken. Maar de afspraak is dat je het in stilte doet. Dat schreeuwen kan echt niet. Dat is gisteren wel gebeurd, dat is zorgelijk en dat moet niet worden herhaald."