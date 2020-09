De Jonge over supporters Willem II: zo kunnen we vrijheden kwijtraken

Minister De Jonge zei dat iedereen die de beelden heeft gezien het ermee eens zal zijn dat dit onverantwoord is. "Het begint bij het gedrag van de mensen zelf. Dit is de snelste manier om de vrijheden de we inmiddels hadden gewonnen weer kwijt te raken." De Jonges collega's Grapperhaus en Van Ark gebruikten soortgelijke woorden.

Het kabinet vindt het gedrag van Willem II-supporters gisteren onverantwoord. Gisteravond kwamen honderden supporters bij elkaar op een plein in Tilburg om naar de EL-wedstrijd tegen Rangers te kijken. De gemeente had daarvoor een vergunning gegeven. De supporters moedigden hun team luidkeels aan en op grote schaal werd de anderhalvemeterregel overtreden. Daar komt van veel kanten kritiek op.

Begrip voor dilemma

Het kabinet heeft begrip voor het dillema van de burgemeester en wil verder niet te veel ingaan op de afwegingen die door hem zijn gemaakt. De ministers verwijzen de discussie daarover naar de Tilburgse gemeenteraad. De Jonge zei wel: "Het is niet de burgemeester die het virus onder controle moet houden, en ook niet een minister, maar dat moeten we samen doen."

Van Ark voegde eraan toe dat we willen kunnen genieten van sport. "Maar de afspraak is dat je het in stilte doet. Dat schreeuwen kan echt niet. Dat is gisteren wel gebeurd, dat is zorgelijk en dat moet niet worden herhaald."