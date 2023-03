Teamsprinters pakken goud op Nations Cup, Havik wint zilver op afvalkoers

De Nederlandse teamsprinters hebben bij de Nations Cup-wedstrijden in Caïro een gouden medaille veroverd. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de finale Frankrijk de baas.

Nederland verloor drie weken geleden in Jakarta in de finale van Australië, dat in oktober ook in de WK-finale te sterk was geweest. De Australiërs waren in Egypte echter niet van de partij. In de eindstrijd gingen de finalisten niet gelijktijdig de baan op, maar om de beurt.

Van den Berg, Lavreysen (dinsdag 26 jaar geworden) en Hoogland (wordt donderdag 30 jaar) waren maar liefst 1,246 sneller dan de Fransen.

Zilveren medaille voor Havik

Yoeri Havik greep op de afvalkoers opnieuw een medaille. Na het brons van drie weken geleden in Jakarta sleepte hij in Caïro het zilver in de wacht. Havik, die vorig jaar wereldkampioen op de puntenkoers werd, kwam ditmaal niet uit voor het Nederlands team, maar voor Beat Cycling.

Yanne Dorenbos (22) reed wel voor Oranje en eindigde knap als vierde. Na de sprint waarbij Dorenbos afviel, hield ook Michele Scartezzini het voor gezien. Havik ging de strijd om goud aan met William Tidball. Havik zette als eerste aan, maar was vervolgens kansloos na een versnelling van de Brit.