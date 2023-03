Lichaam vermiste vrouw (29) gevonden in Amsterdam

De politie heeft in Amsterdam het lichaam gevonden van de vermiste Jessica Kurzawa. Ze werd sinds 21 februari vermist.

Haar lichaam werd vanmiddag gevonden in het water langs de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid. De politie bevestigde aan het begin van de avond dat het om Jessica Kurzawa gaat, meldt AT5/NH Nieuws.

Het is nog niet bekend hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek.

Verwarde toestand

De 29-jarige vrouw uit Haarlem werd op 21 februari voor het laatst gezien bij het Amsterdam UMC. Ze was daar de nacht ervoor naartoe gebracht door agenten. Die hadden haar in verwarde toestand aangetroffen in Amsterdam. Terwijl ze op medische zorg wachtte, vluchtte ze uit het ziekenhuis.

Sinds haar vermissing is er uitvoerig naar de vrouw gezocht, onder andere in het Amsterdamse Bos.