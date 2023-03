Van der Plas ziet dat Nederland 'beleid zat is'; gemengde reacties coalitiepartijen

Ze houdt er rekening mee dat BBB de grootste partij van Nederland wordt en zij noemde haar gevoel onbeschrijfelijk. "Dit is niet normaal, dit had ik nooit verwacht; vooropstaat dat boeren toekomst moeten hebben." Zij wil geen "dictaten uit Den Haag" en ze zou het "schandalig' vinden als de coalitie het om aan een meerderheid te komen alsnog over links zou proberen.

Van der Plas zei op de verkiezingsavond van haar partij in Bathmen (Overijssel) dat Nederland duidelijk heeft laten zien dat de mensen het beleid zat zijn: "Het gaat niet alleen over stikstof", voegde ze eraan toe. "De trein dendert maar door."

Het lijkt erop dat nieuwkomer BBB met afstand de grootste wordt in de provincie Overijssel. Volgens de exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS, zou de partij uitkomen op 17 zetels. - NOS

BBB heeft nog niet eerder meegedaan aan de Provinciale Statenverkiezingen, dus zit nog nergens in de Staten. Ook in de Eerste Kamer, die door de leden van Provinciale Staten worden gekozen, is BBB nog niet vertegenwoordigd. Ook provinciale kandidaten reageren met woorden als "sprakeloos en flabbergasted".

VVD-leider Rutte sprak van een bijzondere avond. Hij feliciteerde Van der Plas. De VVD lijkt er iets op achteruit te gaan. "Dit is niet de winst die we wilden", zei Rutte. "maar we zijn bereid in de provincies onze verantwoordelijkheid te nemen."

Rutte sprak de VVD-aanhang in Den Bosch toe: