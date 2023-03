'Jonkies' van AZ walsen ook over Real Madrid heen: 'Wij doen het anders dan Ajax'

In de halve finales wacht Sporting CP. Die wedstrijd wordt gespeeld op 21 april in het Zwitsere Nyon.

Daniël Beukers tikte de bal al liggend in het doel. De razendsnelle Ernest Poku verdubbelde enkele minuten later de score. In de tweede helft kreeg Real Madrid kansen, maar liep het op de counter loerende AZ uit via doelpunten van Mexx Meerdink en nog een keer Beukers.

Op het volgepakte sportcomplex in Wijdewormer zagen ruim tweeduizend toeschouwers, onder wie Guus Hiddink, dat de jonkies van AZ het in het eerste kwartier lastig hadden tegen het technisch vaardige Real Madrid. Toch kwam AZ na een kleine 25 minuten fortuinlijk op voorsprong.

Sierksma roemt de "tactische discipline" van zijn ploeg. "In deze fase van de opleiding leggen we de nadruk op strategisch denken. Dat is wat we hebben gedaan. We hebben Real Madrid uitgebreid geanalyseerd. Dit deden we ook bij de andere tegenstanders."

"Real Madrid speelt goed positiespel en heeft technisch goede spelers, maar ik miste het totaalvoetbal daar", zegt Brandenburg. "Wij konden er in de laatste minuten nog een sprint van 50 meter uitpersen." Volgens hem was AZ completer doordat het ook fysiek en tactisch goed in elkaar steekt.

Zo probeert AZ continu te leren van andere organisaties. "En dan niet alleen van Real Madrid, maar ook van Go Ahead Eagles. Ook kijken we naar andere sporten en succesvolle bedrijven."

Het helpt volgens Sierksma dan ook dat de spelers van AZ al lang bij de club spelen. Daardoor is de "fantastische teamspirit" ontstaan, vertelt de 38-jarige trainer. Zo komen tien van de elf basisspelers uit Noord-Holland. Alleen Mexx Meerdink kwam op zestienjarige leeftijd over van De Graafschap.

AZ in Youth League

De Youth League kan gezien worden als de Champions League voor de oudste jeugdteams. De spelers zijn in principe geboren na 1 januari 2004, maar elk team mag drie dispensatiespelers die geboren zijn in 2003 gebruiken.

Hierdoor wijkt het team waarmee AZ in de Youth League acteert af van de onder-18 die in de Nederlandse jeugdcompetitie speelt. Zo doet Mexx Meerdink, die geboren is in 2003 en normaal voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie speelt, mee in de Europese competitie.

AZ heeft zich gekwalificeerd voor de Youth League, doordat onder-18 vorig jaar kampioen werd. Ajax werd in de achtste finales uitgeschakeld door Sporting CP (5-1). De Portugese ploeg is op 21 april in het Zwitserse Nyon de volgende tegenstander van AZ.