BBB gaat in drie exitpolls provincies aan kop, in Overijssel met grote afstand

Ook in Noord-Brabant en Noord-Holland lijkt de partij de grootste te zijn, al is het verschil met de andere partijen daar veel kleiner. In Noord-Holland gaat de BBB volgens deze exitpoll nek aan nek met de VVD: de BBB zou op 9 zetels komen en de VVD op 8, wat binnen de foutmarge van de exitpoll is. Het is dus nog niet gezegd dat de partij daar ook de grootste wordt bij de uiteindelijke uitslag.

Nieuwkomer BoerBurgerBeweging gaat aan kop in de drie provincies waar onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS, exitpolls heeft gehouden. Volgens deze eerste indicatie van de verkiezingsuitslag is de overwinning het grootst in de provincie Overijssel, waar de partij ruim 31 procent van de stemmen zou hebben gekregen, wat zou neerkomen op 17 zetels.

Ook in de provincie Noord-Brabant wordt de BBB volgens een eerste indicatie van de verkiezingsuitslag de grootste partij. De exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS, laat zien dat de nieuwkomer zou uitkomen op 12 zetels. De partij die daarna volgt, is de VVD met 9 zetels (voorheen 10).

In Noord-Brabant zijn in totaal 55 zetels te verdelen.

Forum voor Democratie zou zakken van 9 zetels naar 1 zetel en 50Plus halveert en houdt eveneens 1 zetel over. CU-SGP en Lokaal Brabant houden allebei 1 zetel en Volt, die voor het eerst meedoet in Noord-Brabant, zou volgens deze exitpoll op 1 zetel uitkomen.

Daarna volgen drie partijen, namelijk de PvdA, de SP en GroenLinks. Die zouden alle drie uitkomen op 5 zetels volgens deze eerste indicatie van de verkiezingsuitslag. Dat is alleen voor de PvdA een verschil met 2019: de partij had vorige keer drie zetels.

In dit artikel publiceren we drie exitpolls die onderzoeksbureau Ipsos houdt in opdracht van de NOS. Noord-Holland (om 21.00 uur ), Overijssel (om 21.20 uur ) en Noord-Brabant (om 21.40 uur ). De NOS heeft voor deze provincies gekozen omdat ze samen een afspiegeling zijn van Nederland. Zodra de echte uitslagen binnenkomen vind je ze op deze kaart .

Het lijkt erop dat nieuwkomer BBB met afstand de grootste wordt in de provincie Overijssel. Volgens de exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS, zou de partij uitkomen op 17 zetels. Daarna volgt een reeks partijen met 4 zetels: de VVD (voorheen 6), het CDA (voorheen 9) en GroenLinks (voorheen 5).

In Overijssel zijn in totaal 47 zetels te verdelen.

In de provincie Noord-Holland lijkt het erop dat de nieuwkomer BBB nek aan nek gaat met de VVD, volgens de exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos, uitgevoerd in opdracht van de NOS. BBB is met 9 zetels iets groter, maar de VVD komt op 8 zetels, wat binnen de foutmarge van de exitpoll is.

In Noord-Holland zijn in totaal 55 zetels te verdelen.

Daarna volgen GroenLinks en de PvdA met beide 7 zetels, gevolgd door de PvdD (voorheen 3 zetels) met 5 zetels en D66 met 4 zetels. Forum voor Democratie, die voorheen 9 zetels had, zakt naar 1 zetel. JA21 zou nieuw in de Provinciale Staten van Noord-Holland komen met 3 zetels, net als Volt.

Wat is een exitpoll?

Een exitpoll is een bovengemiddeld betrouwbare peiling, maar nog geen uitslag. Het is een indicatie van de uitslag, uitgedrukt in percentages en zetels. In dit geval geldt een foutmarge van één zetel, wat dus wil zeggen dat partijen uiteindelijk een zetel meer of minder kunnen halen dan de exitpolls laten zien. In uitzonderlijke gevallen kan het verschil twee zetels zijn.

De exitpolls zijn op gezag van onderzoeksbureau Ipsos, dat deze peilingen doet in opdracht van de NOS. Ipsos zit met medewerkers bij de uitgang van tientallen stembureaus in de provincies. Die medewerkers vragen kiezers om te vertellen waar ze zojuist in het stembureau op hebben gestemd. De stembureaus die hiervoor gekozen zijn door Ipsos bieden een representatief beeld van de situatie in de provincie als geheel.