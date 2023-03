Zwitserse overheid grijpt in bij problemen Credit Suisse

De Zwitserse overheid gaat de noodlijdende bank Credit Suisse financieel ondersteunen als dat nodig is. Daarmee reageren ze op het verzoek van publieke steun dat de bank eerder vandaag deed.

Volgens een statement op de website van de centrale bank (SNB) in Zwitserland voldoet Credit Suisse aan "de kapitaal- en liquiditeitseisen die worden gesteld aan banken. Indien nodig zal de SNB voorzien van liquiditeit." Het statement wordt ook gesteund door Finma, die dezelfde rol heeft als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland.

Bloomberg meldde eerder dat er ook eventueel sprake zou zijn van een fusie met een andere grote Zwitserse bank, UBS. Bij die laatste is oud-topman Ralph Hamers van ING tegenwoordig werkzaam. Daar is niets over naar buiten gebracht.

Aandelen in waarde gekelderd

Bij Credit Suisse spelen al langer problemen. De bank kampt onder andere met investeringen die verlies opleverden. Vandaag zei de belangrijkste geldschieter, de Saudi National Bank, niet meer financieel te kunnen helpen.

Door de aanhoudende problemen bij de Zwitserse bank gingen de aandelen van banken op de Europese effectenbeurzen vandaag hard onderuit. Bij ING en ABN AMRO ging er bijna 10 procent van hun waarde af. De AEX-index sloot bijna 3 procent lager. Het aandeel van Credit Suisse zelf zakte ook flink, met ruim 24 procent.

Op de Amerikaanse markten was de onrust nog te merken, ook daar gingen ze in het rood. Gisteren waren de financiële waarden ook al hard onderuitgegaan door het faillissement va de Silicon Valley Bank.