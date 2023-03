Gebedshuizen in Wenen extra beveiligd om dreiging 'islamitisch gemotiveerde aanval'

In Wenen is de politie nadrukkelijk aanwezig bij kerken en andere gebedshuizen. De Oostenrijkse geheime dienst heeft aanwijzingen dat er een "islamitisch gemotiveerde dreiging" is tegen kerken en andere gebedshuizen.

"Onze voorzorgsmaatregelen betreffen niet uitsluitend christelijke kerken, maar gebedshuizen van verschillende geloofsovertuigingen", twitterde de politie. Hoelang de extra beveiliging nodig is, zegt de politie niet.

Politieagenten zijn uitgerust met kogelvrije helmen en vesten en aanvalsgeweren, zegt een politiewoordvoerder tegen radiostation Radio Wien. "Ze zullen bewakingsactiviteiten uitvoeren en ook controles uitvoeren in het wegverkeer", zegt hij.

Aanslag 2020

In 2020 kreeg Wenen te maken met een aanslag van een sympathisant van Islamitische Staat. Hij doodde vier mensen met een automatisch wapen voor hij werd doodgeschoten door de politie. Er raakten bij die aanslag ook 22 mensen gewond.

Uiteindelijk verrichte de Oostenrijkse politie meerdere aanhoudingen voor die aanslag.