Britse begroting: geen recessie dit jaar, meer geld naar defensie

De Britse economie komt dit jaar niet in een recessie, heeft minister van Financiën Jeremy Hunt gezegd bij de presentatie van de begroting. Dat is de prognose van de Britse Rekenkamer en ook het IMF zegt dat het Verenigd Koninkrijk op de goede weg is, voegde hij eraan toe.

Hunt kondigde plannen aan om de economie te stimuleren, met daarin onder meer 30 uur per week gratis kinderopvang voor werkende ouders met kinderen tot en met 2 jaar. Voor kinderen van 3 en 4 jaar is al een regeling. Ook komen er belastinghervormingen om meer mensen aan het werk te krijgen en belastingvoordelen voor bedrijven om investeringen te stimuleren.

Verder wordt het voor hoge inkomens minder aantrekkelijk gemaakt om vervroegd met pensioen te gaan. De Britse regering investeert ook miljarden in kernenergie en het afvangen en opslaan van CO2.

Hunt trekt omgerekend bijna 2,9 miljard euro uit voor wetenschap en techonologie. Hij wil dat het VK daarin een supermacht wordt.

Minder inflatie

De inflatie daalt nu snel en de regering verwacht dat die aan het eind van het jaar uitkomt op 2,9 procent. De daling is onder meer te danken aan de lagere brandstofprijzen en een energieplafond voor huishoudens dat nog zeker tot juni doorloopt. De inflatie is nu 10,1 procent. De piek werd in oktober bereikt met 11,1 procent.

Plannen om de belasting op benzine en diesel te verhogen gaan niet door. Vorig jaar werd de belasting verlaagd na de enorme prijsstijging van brandstof als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Dat zou voor een jaar zijn, maar is nu met een jaar verlengd. Het bespaart automobilisten geld, maar kost de schatkist zo'n 6,52 miljard euro.

Hunt zei niets over de daling van de huizenprijzen met naar verwachting zo'n 10 procent.

Meer geld naar defensie

Het defensiebudget wordt aanzienlijk verhoogd, met 12,6 miljard euro over de komende vijf jaar, in verband met de toenemende dreiging in de wereld als gevolg van de Russische invasie. "Wij waren het eerste grote Europese land dat 2 procent van het bbp aan defensie toezegde en dat zullen we verhogen naar 2,5 procent zodra de economie het toelaat", zei Hunt.

Hij nam in oktober de portefeuille Financiën over na het korte premierschap van Liz Truss. Zij kondigde belastingverlagingen aan die leidden tot chaos op de financiële markten. Hunt nam snel maatregelen om het vertrouwen te herstellen.

Conservatieve parlementariërs hadden aangedrongen op een forse belastingverlaging, maar die komt er niet. Minister Hunt en premier Sunak richten zich in plaats daarvan op het herstel van de financiële markten.

De Rekenkamer voorspelt nu een economische groei van 1,8 procent in 2024 en 2,5 procent in 2025. Dat is meer dan de vorige prognose, in november.