Na Kökçü speelt ook Excelsior-captain El Yaakoubi zonder OneLove-band

Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi draagt zondag niet de OneLove-band, maar een band met het woord 'respect' erop. Daarmee neemt hij eenzelfde besluit als de aanvoerder van Feyenoord, middenvelder Orkun Kökçü.

In een verklaring op de clubsite legt algemeen directeur Daan Bovenberg wat Excelsior binnen de kaders van de OneLove-campagne van de KNVB wel en niet van plan is. "Redouan is een voorvechter van gelijkheid in de wereld en iemand die een algeheel maatschappelijk respect nastreeft. (...) Toch brengt de vraag om de OneLove-band te dragen hem in verlegenheid."

Excelsior steunt de OneLove-campagne wel degelijk, aldus Bovenberg. "Aanstaande zondag zullen wij als één club en één team staan achter de boodschap van de OneLove-campagne, onze kernwaarden en onze aanvoerder."

'Hoe meer, hoe beter'

KNVB-directeur Marianne van Leeuwen benadrukte bij het aankondigen van de nieuwe OneLove-actie dat spelers zelf mogen bepalen of ze eraan meedoen. "Het gaat er niet om wie wel en niet meedoen, het gaat ons om de boodschap dat er geen plek is voor welke vorm van discriminatie dan ook. In het voetbal niet, nergens niet."

Een woordvoerder van de voetbalbond voegde daaraan toe dat het iemands goed recht is om niet mee te doen. "Het doel is niet dat iedere aanvoerder de band draagt. Maar hoe meer, hoe beter."