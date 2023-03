Incident rond Amerikaanse drone opvallend, maar nu gedownplayed

Bij de laatste passage raakte een jet met zijn staart de propeller van de drone die daardoor onbestuurbaar werd. De dronepiloten, die het apparaat besturen vanaf een luchtmachtbasis, konden niet anders doen dan het toestel in een glijvlucht laten gaan. Het Pentagon zou volgens CBS de brokstukken uit zee willen oppikken. Of de Russen hetzelfde willen doen is onbekend.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin geeft de Russen de schuld van de crash van de Reaper drone, die was opgestegen vanaf een basis in Roemenië en bezig was met een verkenningsvlucht.

#MQ9 #drone View of the USAF 🇺🇸MQ-9 drone from the cockpit of the 🇷🇺Russian Su-27fighter via https://t.co/Revg9eulNz Thanks and h/t @qretaxyeta pic.twitter.com/7q8nvJTm6P

De Amerikanen gebruikten ze veel tijdens de oorlogen in Irak, Afghanistan en ook Libië. Vooral de drone-aanvallen in Afghanistan leidden tot kritiek, omdat daarbij ook veel burgerslachtoffers vielen. De piloten bevinden zich op grote afstand, onder andere op een luchtmachtbasis in Las Vegas. Via satellieten houden ze verbinding.

Een MQ-9 Reaper, in gebruik bij de Amerikaanse luchtmacht sinds 2007, is een onbemande drone die zowel verkennings- als gevechtsvluchten uitvoert. De Reapers kunnen worden bewapend met raketten en bommen. De Reaper boven de Zwarte Zee was onbewapend en voerde een patrouille uit die gemiddeld zo'n tien uur duurt.

Hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga is "op zich wel" verbaasd over het drone-incident. "Russische jets vliegen wel vaker rakelings langs onze schepen. We zien bommenwerpers boven de Noordzee. Dat patroon zien wel al langer. Dit is serieuzer. Dit is een directe confrontatie tussen grootmachten. De Russen hebben een signaal willen geven: we zien je en we kunnen er wat aan doen," veronderstelt de voormalig commodore bij de Nederlandse luchtmacht.

Voormalig F-16-instructeur Osinga betwijfelt of de Russen de bedoeling hadden om de drone te laten crashen. "Als ze hun nabrander hadden aangezet, zouden ze hem zo hebben weggeblazen." De topsnelheid van een Reaper is 440 kilometer per uur, veel langzamer dus dan van een gevechtsvliegtuig.

Osinga zegt ook dat als onderzoek uitwijst, dat het wel een bewuste provocatie is, dat zeer ernstig is. "Als je de propeller beschadigt, dan ben je wel heel dichtbij geweest." Niettemin ziet hij dat de Verenigde Staten het incident nu toch downplayen. "Dit wordt geen tand om tand." Vlak voor de crash zouden Amerikanen gevoelige informatie in het geheugen van de drone hebben gewist.

Osinga weet dat de Reapers permanent langs de grenzen van het Russische en Belarussische luchtruim scheren. Hij gaat ervan uit dat de een deel van de informatie die de Reapers verzamelen waarschijnlijk wordt doorgespeeld aan de Oekraïners, via directe contacten in Kyiv, niet via NAVO-kanalen. Die informatie is van groot belang voor de Oekraïners. Osinga gaat er mede daarom vanuit, dat er boven de Zwarte Zee "op dezelfde plek nu weer zo'n ding vliegt".