AZ-coach Jansen op zijn hoede voor Lazio: 'Zij hebben ook geleerd van vorige week'

AZ begint donderdag met een 2-1 zege op zak aan het thuisduel met Lazio in de achtste finales van de Conference League. Maar trainer Pascal Jansen is op zijn hoede voor de Italianen: "Zij hebben ook geleerd van de wedstrijd van vorige week. We houden rekening met diverse scenario's." Ook AZ heeft een leermoment overgehouden van de wedstrijd in het Stadio Olimpico in Rome: de eerste twintig minuten werden de Alkmaarders weggespeeld en was er geen enkel vooruitzicht op een goed resultaat. "We hebben veel gesproken over die eerste 20, 25 minuten. We waren iets te veel onder de indruk en zijn een paar keer de bal verloren toen het totaal onnodig was. Dat moet eruit voor het duel van morgen." Conference League niet zo belangrijk Een voordeel voor AZ zou kunnen zijn dat de Conference League in Italië niet als heel belangrijk wordt beschouwd, waardoor de kans aanwezig is dat Lazio niet met zijn sterkste elftal zal aantreden. Die vraag kreeg ook AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis. "Ik weet niet hoe ze in Italië naar de Conference League kijken", antwoordde de Griek. "Ik weet wel dat AS Roma vorig seizoen de beker heeft gewonnen. En Lazio zal hiernaartoe gekomen zijn om van ons te winnen, niet voor een toeristisch bezoek aan Nederland."

AZ-spits Vangelis Pavlidis blikt vooruit op het thuisduel met Lazio van donderdag in de achtste finales van de Conference League. - NOS

Over AS Roma gesproken: komende zondag speelt Lazio de derby tegen de aartsrivaal. Lazio-coach Maurizio Sarri zei eerder op de dag desgevraagd dat hij het duel met AS Roma liever zou winnen dan de wedstrijd tegen AZ. "Ik snap die vraag wel, het is een hele belangrijke wedstrijd voor Lazio", reageerde Jansen. "Maar voor ons is dit geen thema. Voor ons is alleen de wedstrijd van morgen van belang."