De Boer: 'Mooie toekomst Oranje' • Lodeweges blijft assistent • Messi bekritiseert Barcelona weer

De Boer vergelijkt het huidige Oranje met de generatie van 2010, dat de finale van het WK haalde. De Boer was toen assistent van bondscoach Bert van Marwijk.

"Je kunt de teams best met elkaar vergelijken. Toen hadden we Wesley Sneijder die wereldtop was, misschien wel de beste. Maar ook Robben en het verdedigende blok met Mark van Bommel en Nigel de Jong. Nu hebben we ook veel goede spelers. En in de breedte is dit misschien nog wel een talentvollere groep dan die van 2010."