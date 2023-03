Meer jaarcontracten voor energie, nu afsluiten of afwachten?

De afgelopen dagen gaat het hard. Her en der waren er al kleine aanbieders die een jaarcontract met vaste prijzen aanboden. Gisteren volgde Energiedirect. En vanaf vandaag biedt ook de grote energieleverancier Essent een contract aan waarin de prijzen voor een jaar vast liggen.

De verwachting is dat andere leveranciers de komende weken volgen. Het betekent dat er na ruim een jaar weer wat te kiezen valt op de energiemarkt. Dat roept de vraag op of het verstandig is om je energietarieven nu vast te leggen. Of is het toch beter om nog even te wachten?

Zekerheid tot na komende winter.

Wie nu een jaarcontract afsluit heeft tot half maart volgend jaar een vast tarief dat rond het prijsplafond ligt. Dat is na een periode met veel onzekerheid voor veel huishoudens ongetwijfeld aanlokkelijk. Het prijsplafond geldt namelijk maar tot een bepaald verbruik, en loopt eind dit jaar af.

"Het is een kwestie van risico afwegen", zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool en ook verbonden aan Gasunie. "Ik vergelijk het vaak met de hypotheekrente vastleggen of variabel houden. Een belangrijke vraag is of je het financieel kan dragen als de prijzen hard stijgen."

Daar tegenover staat dat de meeste huishoudens onder het prijsplafond voor hun hele verbruik tegen prijsstijgingen 'beschermd' zijn. "De overheid beschermt je als de prijs verdubbelt, maar wie zich nu vastlegt, profiteer niet van een verdere daling", zegt Visser.

Hieronder zie je de gemiddelde prijs voor een kuub gas