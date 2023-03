Vijf jaar cel voor ontploffend drugslab Beesd

Een 55-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot vijf jaar cel voor het runnen van een drugslab in Beesd. Daarnaast is hij schuldig bevonden aan een explosie en daaropvolgende brand in de loods waar het drugslab zich bevond.

In de loods werd mdma gemaakt. Door een productiefout schoot in juli een ketel met een inhoud van 311 liter door het dak, schrijft Omroep Gelderland.

Enkele seconden later landde de ketel via een ander dak in een nabijgelegen pand, waar volgens de rechtbank minuten daarvoor nog een vader en zijn kind aanwezig waren. Vervolgens ontstond in de loods waar het drugslab zat een enorme brand die meerdere bedrijfspanden volledig in de as legde.

'Wonder dat niemand gewond is geraakt'

De verdachte huurde de loods sinds 2019. Hij had verklaard dat hij vrijwel elke dag in de loods aanwezig was, zo ook tijdens de explosie. Volgens de rechtbank duidt dit erop dat hij met de productie bezig was.

De uitspraak van de rechter is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, twee weken geleden. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij de brandende loods direct verliet zonder hulp in te schakelen. "Het was een wonder dat niemand gewond raakte", aldus de rechtbank.