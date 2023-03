Franse betogers doen ultieme poging om pensioenplan tegen te houden

In Frankrijk zijn vandaag opnieuw protesten en stakingen, in een uiterste poging om de verhoging van de pensioenleeftijd tegen te houden. Morgen valt daarover de beslissing in het parlement.

In meer dan 200 plaatsen zijn acties opgetuigd. Zo wordt in Parijs nog altijd gestaakt door medewerkers van de vuilophaaldienst. Daardoor ligt er naar schatting zo'n 7000 ton afval in de hoofdstad.

Ook vrachtwagenchauffeurs hebben het werk neergelegd. De omvang van de protesten en stakingen is wel minder groot dan op de zeven voorgaande actiedagen.

Compromistekst

De regering van president Macron wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar om het stelsel betaalbaar te houden. Vakbonden en oppositie lopen al tijden te hoop tegen de plannen. In opiniepeilingen is een grote meerderheid van de kiezers tegen de hervormingen, maar Macron is niet te vermurwen.

Vandaag is er een compromistekst voor het wetsvoorstel opgesteld door een commissie van de Senaat en de Assemblée, vergelijkbaar met de Eerste en Tweede Kamer.

Morgen wordt er gestemd over dat compromis. De Senaat zal zeer waarschijnlijk goedkeuring geven, maar in de Assemblée wordt het spannender. Daar heeft Macron sinds vorig jaar geen meerderheid meer en is hij dus afhankelijk van andere partijen. Zijn hoop is gevestigd op de conservatieve partij Les Républicains, die verdeeld is over de kwestie. Premier Borne zei ervan overtuigd te zijn dat ook de Assemblée de wet niet zal tegenhouden.

Als de Assemblée de wet goedkeurt, gaat de wettelijke pensioenleeftijd de komende jaren geleidelijk omhoog. Mocht de wet niet worden aangenomen, dan kan de regering de wet buiten het parlement om alsnog doorvoeren. Een andere optie is dat het wetsvoorstel van voor af aan door het parlement wordt behandeld.