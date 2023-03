De Kleijn eerste Nederlandse winnaar van Milaan-Turijn, de oudste klassieker ter wereld

🎙️Arvid De Kleijn: "La squadra ha fatto un lavoro eccellente per me. Stamattina avevo fiducia perchè sapevo di poter contare su di loro"

.

🎙️Arvid De Kleijn: "The team did an amazing job for me. I was confident this morning because of the environment I'm in now"#MilanoTorino pic.twitter.com/86WEJNSYIF