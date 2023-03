Elf doden in Colombia door explosie in kolenmijn

In Colombia zijn elf mensen om het leven gekomen door een explosie in een kolenmijn. Tien anderen zitten nog vast in de mijngangen, hebben de autoriteiten van het land gezegd.

De explosie was gisteren in een mijn in centraal Colombia, ongeveer 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. De klap werd veroorzaakt door gassen die in de mijn waren opgehoopt.

Tragedie

De mensen die nog vastzitten in de mijn, bevinden zich volgens de gouverneur van het departement Cundinamarca op een diepte tussen 700 en 900 meter. Meer dan honderd reddingswerkers proberen hen weer bovengronds te krijgen. Twee mensen zijn al gered en zeven anderen konden op eigen kracht ontsnappen.

De Colombiaanse president Gustavo Petro spreekt van een tragedie. "Samen met de regering van Cundinamarca stellen we alles in het werk om de mensen die vast zitten levend te redden. Een knuffel van solidariteit aan de slachtoffers en hun families."

Vaker ongelukken

In Colombia gebeuren vaker ernstige mijnongelukken. Meestal gaat het om mijnen die illegaal zijn gebouwd of waar geen goede veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. De mijn waar gisteren de explosie plaatsvond, had volgens de autoriteiten wel een exploitatievergunning.