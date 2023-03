Slot kijkt nog niet naar Klassieker, maar: 'Goede wedstrijd tegen Sjachtar geeft vertrouwen'

In Rotterdam wordt bijna alleen maar gesproken over de Klassieker van zondag tegen Ajax, maar eerst moeten de Rotterdammers donderdag nog aan de bak in de achtste finales van de Europa League: thuis in De Kuip wacht Sjachtar Donetsk. En dat is ook bepaald geen tussendoortje. Vorige week speelde Feyenoord een geweldige wedstrijd tegen de Oekraïners, maar werd er ternauwernood een 1-1 gelijkspel uitgesleept. "Het was een van onze beste wedstrijden van de afgelopen tijd", keek trainer Arne Slot woensdagmiddag nog even terug. "De jongens hebben bijna alles goed gedaan: druk zetten, opbouwen, het had misschien iets beter gekund met het benutten van kansen. Het enige minpuntje was het verdedigen bij standaardsituaties, want daar viel de tegengoal uit."

"We zullen morgen dus heel veel goed moeten doen om de kwartfinales te bereiken. Vorige week deden we ook al veel goed en werd het een gelijkspel. Dus misschien hebben we helemaal niet zo'n goede uitgangspositie. Gelukkig hebben we morgen wel de supporters achter ons."

Week van de waarheid Veel van die supporters kijken al drie dagen verder, naar het duel met aartsrivaal Ajax. Dat merkte Slot ook toen hij woensdag een boodschap deed in een bekende elektronicawinkel. "Succes zondag!, werd er naar me geroepen. Waarop ik antwoordde dat we donderdag ook moeten spelen. Tegen wie dan, antwoordde die man. Dat zou best weleens een afspiegeling kunnen zijn van de rest van Nederland. Maar het staat haaks op hoe wij ernaar kijken", lachte Slot. Ook aanvaller Alireza Jahanbakhsh wilde (nog) niets over Ajax weten. "Week van de waarheid? De wedstrijd van morgen is heel belangrijk en we zijn alleen daar mee bezig. Iedereen heeft het over de wedstrijd tegen Ajax, maar wij hebben daar helemaal niets over gezegd."

Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh blikt vooruit op het thuisduel met Sjachtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League. - NOS