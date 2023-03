41-jarige Ibrahimovic terug in Zweedse voetbalselectie: 'Hij is uniek'

Voetballer Zlatan Ibrahimovic keert terug in de selectie van het Zweedse nationale elftal. Bondscoach Janne Andersson heeft de inmiddels 41-jarige Ibrahimovic opgeroepen voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen België en Azerbeidzjan.

Ibrahimovic stond lange tijd aan de kant met een zware knieblessure, maar behoort de laatste weken weer tot de wedstrijdselectie van zijn club AC Milan. De Zweedse aanvaller viel tot nu toe drie keer in.

"Zlatan en ik hebben gedurende zijn revalidatie contact gehouden. Nu voelt hij zich goed genoeg om een bijdrage te kunnen leveren op het veld. Zijn persoonlijkheid en ervaring voegen veel toe aan onze selecite, hij is uniek", zegt Andersson over de 121-voudig international.

Afscheid en weer terug

Na het EK van 2016 kondigde Ibrahimovic zijn afscheid aan bij het Zweedse nationale elftal, maar daar kwam hij vijf jaar later op terug. Excentriek als hij is, omschreef de Zweedse topscorer het destijds zelf als "The return of the God".