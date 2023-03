Zeker 225 doden in Malawi door Freddy, langstdurende tropische storm ooit

In deze video van gisteren zie je de schade in Mozambique en Malawi:

Behalve in Malawi heeft Freddy ook in buurlanden als Madagaskar en Mozambique een ravage aangericht. Naar schatting tienduizenden mensen zijn dakloos geworden. Er zijn enkele honderden doden in de regio, maar afgaand op de beschikbare informatie heeft Malawi de meeste slachtoffers.

In Malawi is het dodental als gevolg van tropische storm Freddy opgelopen tot minstens 225. Het is voor zover bekend de langstdurende tropische storm ooit. Het zwaartepunt van Freddy bevindt zich inmiddels ten oosten van Mauritius en gaat steeds verder de Indische Oceaan op.

Ondanks dat de storm de Afrikaanse oostkust heeft verlaten, wordt gevreesd dat het dodental verder op zal lopen. Grote gebieden staan onder water door extreme regenval en modderstromen. Ook is er in Malawi een cholera-uitbraak.

38 dagen

Freddy is in totaal twee keer in Oost-Afrika aan land geraakt. De tropische storm is inmiddels 38 dagen actief. Dat is een week langer dan het vorige record, dat staat op naam van orkaan John. Die raasde in 1994 in totaal 31 dagen over de Stille Oceaan voordat hij ging liggen.

Ook bij de eerste passage van Freddy vielen er doden en gewonden. Het is een van de sterkste stormen ooit gemeten op het zuidelijke halfrond. De intensiteit van de windkracht verschilt per fase, zoals te zien is op deze kaart van gisteren: