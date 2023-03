NOS laat onderzoek doen naar werkcultuur in gehele organisatie

De NOS start een onderzoek naar de werkcultuur in de gehele organisatie. De directie van de omroep heeft daartoe besloten naar aanleiding van de berichten over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport en de gesprekken die daarover binnen de omroep zijn gevoerd. De NOS huurt voor het onderzoek externe experts in.

De NOS is verdeeld in drie verschillende afdelingen: NOS Nieuws, Evenementen en Sport. Afgelopen week werd uit een interne inventarisatie duidelijk dat bij die laatste afdeling bijna honderd mensen zich hadden gemeld bij externe vertrouwenspersonen, met voorbeelden van onder meer pestgedrag en (seksuele) intimidatie. De meldingen gaan over de afgelopen twintig jaar.

Die problemen maken veel los in de hele organisatie, zegt directeur Gerard Timmer. "Daarom vinden we het passend en belangrijk om ook de rest van onze organisatie door professionele, externe ogen te laten bekijken."

Ook onderzoek bij Nieuws

Er komt dus ook een onderzoek naar de werkcultuur bij NOS Nieuws en Evenementen. Die wens kwam nadrukkelijk vanuit de redactie tijdens gesprekken over de gebeurtenissen bij Sport.

"Als hoofdredactie ondersteunen we dit volledig, want we vinden het na alle ervaringen bij de collega's van NOS Sport heel belangrijk om ook onze redactiecultuur tegen het licht te houden", zegt Giselle van Cann, hoofdredacteur van NOS Nieuws.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke experts van buiten de NOS. De ondernemingsraad van de NOS en de redactiecommissie van Nieuws zullen betrokken worden bij de voorbereiding van het externe onderzoek.

Hoofdredactie NOS Sport

Afgelopen zondag maakte de directie van de NOS bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport per direct aftreedt vanwege de meldingen over het onveilige werkklimaat en grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Donderdag had de hoofdredactie van Sport nog aangekondigd op termijn op te stappen, maar op dat besluit kwam toen veel kritiek.