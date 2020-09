Bij Twente twijfelt niemand meer aan Drommel, nu de rest van Nederland nog

Joël Drommel in actie - AFP

Omdat Joël Drommel een sportman is in hart en nieren, schreef hij zich ooit in voor de keepersdagen van Frans Hoek. Waar zijn carrière onder de lat begon als een geintje, is hij als doelman van FC Twente inmiddels begaan met de harde wetten in de voetballerij. "Ik ben snel volwassen geworden", realiseert Drommel zich, als misschien wel de jongste routinier van de eredivisie. Pas 23 is hij, het al zo vertrouwde gezicht van de Enschedese ploeg. En waar FC Twente de laatste jaren harde klappen kreeg te incasseren, gold dat ook voor Drommel. Want wat werd er vaak getwijfeld aan zijn capaciteiten. Maar in het oosten van het land is de kritiek inmiddels wel verstomd. Koppositie Drommel is de held van het nieuwe Twente. Gedreven door eerzucht, blakend van het zelfvertrouwen. Tegen FC Groningen kunnen de Tukkers de koppositie grijpen in de eredivisie. "Punten pakken voor je ploeg, dat is het allermooiste van het vak."

Het duel tussen FC Twente en FC Groningen is vanaf 20.00 uur te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en een liveblog op deze site. De samenvatting is te zien in Studio Sport (22.10 uur en 23.45 uur) op NPO 1.

Drommel wil later net zo goed worden als Marc-André ter Stegen, de keeper van FC Barcelona. Tijdens de hectische partij tegen Feyenoord werd hij ineens vergeleken met de Duitser. Met kunst- en vliegwerk bleef FC Twente op de been (1-1). In een ontvlamde Kuip verplaatste Drommel onverstoord het spel onder de Rotterdamse druk. In Studio Voetbal werd Joël Drommel onder de loep genomen:

Drommel maakt indruk bij Twente: 'Kijk zijn trap, hij lijkt net Ter Stegen' - NOS

"Ik durf mijn goal uit te komen, ben voor niemand bang", zegt Drommel. "Natuurlijk is dat ook wel eens misgegaan en loop ik na een blunder met de pest in mijn lijf rond. Maar de ballen blijven als keeper intussen op je af komen. Je moet door. Altijd in jezelf blijven geloven." Stilletjes is Drommel een van de betere keepers op de Nederlandse velden geworden, steeds completer ook in alle facetten van het vak.

Quote Trainer Ron Jans zei dat hij mij over een paar jaar het Nederlands elftal wel ziet halen. Joel Drommel, keeper van FC Twente

Dat een topclub als PSV hem deze zomer over het hoofd zag, terwijl de ene na de andere keeper uit het buitenland werd aangetrokken, hield hem geen seconde bezig. "Dat heb ik toch niet in de hand. Twente wilde me heel graag houden en ik wil hier nu een heel goed seizoen neerzetten." Een seizoen waarin alles weer anders is bij Twente, zoals wel vaker het geval was de laatste jaren. Nieuw elftal Technisch directeur Jan Streuer en trainer Ron Jans tuigden in korte tijd een heel nieuw elftal op, een groep die volgens Drommel gebouwd is op een ijzersterke discipline. "Het maakt me eerlijk gezegd niet uit wat er voor mijn neus staat, als het maar goede voetballers zijn."

Een 18-jarige Joël Drommel maakt zich op voor zijn eredivisiedebuut tegen Ajax (2-2) in 2015 - ANP

"Maar natuurlijk is het een stuk makkelijker als de communicatie in het Nederlands is", vervolgt Drommel, die heel wat nationaliteiten de revue heeft zien passeren in Enschede. Na alle onzekerheden van de laatste maanden staat er weer een ploeg, waarin iedereen weet waar hij aan toe is. "Jans praat veel met ons, ook individueel. Hij is heel direct, maar pept je ook op met mooie woorden. Hij zei dat hij mij over een paar jaar het Nederlands elftal wel ziet halen." Oranje Drommel doorliep immers al diverse jeugdselecties van Oranje, waarin hij met Justin Bijlow (Feyenoord) en in iets mindere mate Yanick van Osch (nu Fortuna Sittard) geduchte concurrenten had. En natuurlijk alles onder het strenge toezicht van zijn vader Piet-Jan Drommel, die zelf in de jaren 80 nog een korte profcarrière kende bij Telstar in de eerste divisie. "Maar hij heeft me inmiddels ook wel gezegd dat ik veel verder ben dan hij ooit is gekomen."

Joël Drommel (2020) en vader Piet-Jan Drommel (1986) - NOS

Drommel is geen lange slungel met wilde krullen meer, maar heeft nu een fysiek waar je tegen opkijkt. "Dat moet ook wel. Ik houd van hard trainen, investeer veel in mezelf." Zoals hij tijdens de coronastop ook niet stil kon zitten. Hij speelt padel, stapt graag op de racefiets. Maar het keepen, ooit dus ook begonnen als zo'n zijstap, is wel datgene wat hij het allerliefste doet. En blijft doen. "Ik heb het soms moeilijk gehad, maar ben nooit het plezier verloren." Boschker Drommel heeft op zijn leeftijd al veel meer eredivisieduels achter zijn naam staan dan destijds zijn huidige keeperstrainer Sander Boschker, die tot een recordaantal van 562 optredens kwam in competitieverband.

Joël Drommel keert een strafschop van Feyenoorder Steven Berghuis - ProShots