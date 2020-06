Weekcijfers corona: 2 procent van mensen met klachten heeft nu covid-19

Er worden ook nauwelijks nog coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Vandaag waren er vijf meldingen van nieuwe opnames en dat is ook zo'n beetje het gemiddelde van de afgelopen week. Woensdag lagen er in totaal nog maar 352 mensen met covid in het ziekenhuis. Begin mei waren dat er nog bijna vijf keer zoveel.

Het RIVM meldt vandaag negen nieuwe doden in verband met het coronavirus. Sinds de piek in de tweede week van april neemt het aantal sterfgevallen als gevolg van covid-19 gestaag af. Tegenover een gemiddelde van 139 gemelde sterfgevallen in de week van 6 tot en met 12 april, staat een gemiddelde van zeven coronadoden de afgelopen zeven dagen.

Tot vandaag zijn er in Nederland volgens het RIVM 6053 mensen overleden bij wie via een test officieel corona was vastgesteld. Maar velen hebben nooit zo'n test ondergaan. De generieke sterftecijfers van het CBS geven de indruk dat het werkelijke sterftecijfer eerder richting de 9000 gaat. "Dat laatste getal is het maximum", zei RIVM-directeur Van Dissel er vorige week over in de Tweede Kamer. "En 6000 is het minimum."

Maar er zijn ook landen als Denemarken waar ondanks corona nauwelijks oversterfte werd genoteerd. In Zweden is de oversterfte redelijk bescheiden als je bedenkt dat de samenleving open bleef , maar weer groot vergeleken met de Deense buren.

Niet alle landen in de wereld publiceren dit soort statistieken over oversterfte. Kijk je naar de landen die wel een CBS hebben, dan valt op dat er binnen Europa nog steilere pieken te zien zijn geweest dan in Nederland. Dat geldt voor Engeland en Spanje bijvoorbeeld.

Ter vergelijking: in de laatste week van maart waren er 'slechts' 25.000 testen. Maar van die mensen bleek toen ruim 29 procent inderdaad corona te hebben. Dat waren in totaal toen meer dan 7200 mensen, vele malen meer dan de ruim 1200 van vorige week.

Bron van bovenstaande grafieken is 'Euromomo', het European Mortality Monitoring Project. Dat hanteert een zogenoemde 'z-score' die aangeeft hoe groot de afwijking is van de normale sterfte. Hoe hoger de z-score, hoe hoger de sterfte aan covid. De piek in Engeland kwam op het hoogtepunt uit op 41; die in Nederland op 22.

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen op de intensive care in verband met het coronavirus nam vandaag verder af naar 73. Dat zijn er vier minder dan gisteren. Op ruim een derde van de IC's ligt inmiddels niemand met covid meer.

Wil je weten wat de belangrijkste cijfers over coronavirus zijn in jouw gemeente? Klik dan op onderstaande kaart. We houden daar onder andere het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per gemeente bij. Maar ook de geregistreerde besmettingen en het aantal overledenen.

Verantwoording

Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt, wordt dagelijks gemeld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in Rotterdam.

Het aantal ziekenhuisopnames wordt dagelijks gerapporteerd door het RIVM. Het cijfer van vandaag is het totale aantal mensen dat nieuw in het ziekenhuis is komen te liggen. Een deel van hen is al eerder in het ziekenhuis opgenomen, maar die opnames zijn pas vandaag of gisteren door de GGD's aan het RIVM doorgegeven. Het aantal mensen dat ontslagen wordt uit het ziekenhuis wordt niet vermeld, en daarom niet van het ziekenhuiscijfer afgetrokken.

Ook het cijfer van het aantal doden is afkomstig van het RIVM. Een deel van de gerapporteerde doden is eerder overleden, maar is pas de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het RIVM. Mensen van wie vermoed wordt dat ze zijn overleden door het coronavirus, maar niet getest zijn, komen niet in de cijfers voor.

Dit geldt vaak voor patiënten die thuis zijn overleden, maar ook voor mensen die door middel van een CT-scan in het ziekenhuis de bevestiging van het virus hebben gekregen. Alleen in het laboratorium geteste personen die overlijden komen voor in de statistieken. Het totale aantal overledenen zal daardoor veel hoger zijn.