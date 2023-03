Personeel van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel heeft vanochtend een overleden man aangetroffen in zijn cel. De politie heeft een medegedetineerde aangehouden.

Wat de rol is van de verdachte, wordt nog onderzocht. Hij wordt verhoord. Volgens Rijnmond is de verdachte de celgenoot van de overleden man. Volgens de omroep weigerde hij de cel te verlaten en is hij met behulp van het interne bijstandsteam in de isoleercel geplaatst.

Waaraan de man is overleden, is nog onbekend.