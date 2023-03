Slepende zaak rond fatale ontgroening Belgische student hervat

"Sanda's vader heeft me dikwijls gevraagd hoe koud Sanda het op dat moment zou gehad hebben. Of hij nog in staat was om te denken op dat moment", zei Mary. De verdachten staan anoniem terecht, maar als het aan de advocaat ligt, zou dat anders moeten.

"Het is een foto van een jongen die als een vuil voorwerp opzij is gelegd", zei advocaat Sven Mary, die de familie van Dia bijstaat, daarover in zijn emotionele pleidooi. De foto ging destijds rond in de besloten appgroep van Reuzegom.

Een laatste foto waarop Sanda Dia nog levend te zien is, maakte veel indruk. Zijn ouders gaven expliciet toestemming aan de pers om dat beeld gisteren aan de buitenwereld te tonen, om de ernst van de zaak duidelijk te maken. Te zien is hoe Dia schijnbaar bewusteloos in het gras ligt op de avond van de 'vissausproef'.

Hij werd onwel, belandde met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis en overleefde dat niet. De gebeurtenissen van het fatale weekend werden deze week op een rij gezet in de rechtszaal, wat tot hevige emotie leidde bij de familie. De moeder van Dia moest op de tweede zittingsdag kort de zaal verlaten om zich te herpakken.

Dia kwam op 7 december 2018 om het leven. Drie dagen ervoor begon zijn ontgroening, waarbij hij urenlang in een zelf gegraven put moest zitten. Net als twee andere 'schachten' - nog niet ingewijde studenten - kreeg hij emmers ijskoud water over zich heen en moest hij een mengsel van extreem zoute visolie, levende goudvissen en door de blender gemalen muizen drinken.

In België is de geruchtmakende zaak rond de fatale ontgroening van student Sanda Dia deze week hervat. Achttien leden van de inmiddels opgeheven studentenclub Reuzegom uit Leuven staan voor de rechter.

Sanda Dia, een Belgische jongen van 20. Eind 2018 overleed hij tijdens een ontgroening in België. De Belgen leren nu door een aantal reconstructies over de gruwelijkheden die toen plaatsvonden. - NOS

Deze week mogen de achttien verdachten, die schuilnamen gebruiken, hun verhaal doen voor het hof in Antwerpen. Enkelen boden excuses aan voor de gebeurtenissen. De man die 'Sondage' wordt genoemd, betuigde zijn spijt aan de familie. "Ik schaam me enorm en daarom heb ik het moeilijk om de familie en vrienden in de ogen te kijken", zei hij.

Ook een andere verdachte, die onder de naam 'Strontvlieg' bekend staat, toonde berouw. "Ik probeer mijn verantwoordelijkheid te dragen, maar ik weet dat dat voor jullie een schrale troost is. Sorry."

Bij de zitting werd een beeld geschetst van Reuzegom, waarbij de studentenclub door de jaren heen steeds extremer en gewelddadiger is geworden. Advocaat Mary zei dat de leden zich "superieur voelen" en "een racistisch kantje" hebben.

Mary: "De bijnaam van de enige Reuzegommer van kleur is Rafiki, er zijn berichten waarin gesproken wordt over "vriend Adolf", waarin het n-woord gebruikt wordt of waarin Reuzegommers spreken over Sanda's 'voorouders'." Dia's vader komt uit Mauritanië.

Lange aanloop en juridisch getouwtrek

De zaak-Sanda Dia is niet alleen geruchtmakend en tot de verbeelding sprekend, maar ook ingewikkeld en slepend. Pas na een langdurend gerechtelijk onderzoek, zorgen over partijdigheid bij een rechter en de verplaatsing van de zaak van de rechtbank van Antwerpen naar die in Hasselt, begon in april vorig jaar de inhoudelijke behandeling. Er werden celstraffen tot vijf jaar geëist, maar amper een week later lag de zaak weer stil.

De zaak leidde in België ook tot een bredere discussie over ontgroeningsrituelen in het algemeen - die al bij de padvinderij beginnen - en het elitaire karakter van studentenverenigingen. Zo namen de verdachten stuk voor stuk topadvocaten in de arm, wat tot commotie leidde.

Deze hele week zijn er nog zittingsdagen. Naar verwachting wordt komende maandag bekend wanneer er een uitspraak zal komen.