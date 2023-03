Auto rijdt in op restaurant Amsterdam en veroorzaakt grote brand

In Amsterdam is een auto vannacht ingereden op een restaurant. Het voertuig vloog daarna in brand. De politie vermoedt opzet, schrijft NH Nieuws.

Iets voor 03.00 uur vannacht werden de hulpdiensten ingeschakeld. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan het pand is groot. Het restaurant ligt in de buurt van het Westelijk Havengebied in Amsterdam.

De politie zegt tegen NH Nieuws dat de brand waarschijnlijk in de auto is ontstaan. Toen de politie bij het restaurant arriveerde, was de auto leeg. Het is nog onduidelijk of het gaat om een aanslag of een ramkraak.