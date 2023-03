Rechter: Facebook schendt privacy van Nederlandse gebruikers

Facebook heeft de privacy geschonden van Nederlandse gebruikers van het platform. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting (DPS).

De rechter oordeelt dat Facebook Nederlandse gebruikers niet goed genoeg heeft geïnformeerd over wat het platform met hun gegevens doet. Daarmee overtreedt Facebook de privacywet, want die schrijft voor dat altijd duidelijk gemaakt moet worden waarom en waarvoor bepaalde privacygevoelige gegevens verwerkt worden.

Zo gebruikt Facebook gegevens van Nederlandse gebruikers voor het aanbieden van advertenties, zonder dat daar rechtsgeldige toestemming voor is.

Ook kunnen externe ontwikkelaars bij de gegevens van Nederlandse gebruikers, zonder dat die gebruikers daarover volgens de rechter voldoende zijn geïnformeerd. Het gaat dan om informatie als geslacht, leeftijd en woonplaats, maar ook om de apps die iemand gebruikt, informatie over Facebookvrienden of surfgedrag buiten het platform.

190.000 aanmeldingen

"We zijn hartstikke blij met deze uitspraak", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. "Het is een heel belangrijk signaal, niet alleen naar Facebook maar ook naar andere partijen: dat je de privacywet niet met voeten mag treden."

Deze uitspraak van de rechter gaat over de periode tussen 2010 en 2020. De Consumentenbond vroeg in dat laatste jaar Nederlandse Facebook-gebruikers om zich bij hen aan te sluiten in een zaak tegen het sociale mediabedrijf. Dat zijn er op dit moment zo'n 190.000, maar mensen kunnen zich nog steeds bij de bond aansluiten voor vervolgstappen.

Compensatie

De Consumentenbond wil via de zaak financiële compensatie afdwingen. Nu een rechter heeft gezegd dat Facebook de wet heeft overtreden, leidt dat nog niet direct tot die compensatie.

Spierenburg: "We hebben de rechter gevraagd uitspraak te laten doen of wat Facebook doet in de haak is. Die vraag is nu beantwoord: Facebook heeft de wet overtreden. Dat maakt de weg vervolgens vrij voor het vorderen van een schadevergoeding."

De Consumentenbond kan met deze uitspraak daarvoor opnieuw naar de rechter stappen of met Facebook in gesprek gaan om tot een schikking te komen. Daar is nog geen beslissing over genomen. "Dat hangt van Facebook af", zegt Spierenburg. "Als Facebook niet wil praten, gaan we met deze uitspraak een verdere procedure voeren."

Facebook zegt in een reactie de uitspraak van de Nederlandse rechter te bestuderen.