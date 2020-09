Burgemeester Tilburg over voetbalfeest: 'Dit gaan we niet weer doen'

Fans van Willem II bijeen op een plein in Tilburg - SQ Vision

Verontwaardigde reacties vanochtend van handhavers en politici op het voetbalfeest dat fans van Willem II gisteravond vierden in Tilburg. Honderden mensen kwamen daar bijeen op een plein om samen naar de wedstrijd tegen Rangers FC (0-4) te kijken. Dicht op elkaar moedigden ze hun team uit volle borst aan. "Dit gaan we niet weer doen, het was zeer verwerpelijk", zegt burgemeester Weterings. Wat velen nog het meest verbaast, is dat de gemeente het evenement had goedgekeurd. "Onbegrijpelijk", zegt Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond. "Heel merkwaardig dat dit dan wel kan en dat elders de kroegen eerder dicht moeten." Hij vindt dat het feest verboden had moeten worden, omdat van tevoren al duidelijk was dat handhaven onmogelijk zou zijn. Daar sluit Maarten Brink van politiebond ACP zich bij aan. "Agenten zijn boos en teleurgesteld. Dit leidt tot verwarring in de samenleving. Ook direct betrokken politiemensen begrijpen echt niet wat hier gebeurd is." VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wordt er naar eigen zeggen een beetje moedeloos van. "Ik kan me voorstellen dat ze het gecontroleerd hebben willen doen, zodat ze er zicht op hebben. Maar dan moet je ook controleren en handhaven. Experiment mislukt." Ook SP-Kamerlid Maarten Hijink en ACP-adviseur Ramon Meijerink zijn kritisch:

De Tilburgse burgemeester Weterings (VVD) zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat hij ervoor koos om de Willem II-supporters een plek te geven waar ze de wedstrijd konden kijken, omdat de harde kern anders toch wel bij elkaar was gekomen. "Dat weten we, dat gebeurt altijd bij wedstrijden. Dan is de afweging, ook met de politie en het Openbaar Ministerie, dat we graag wilden weten waar ze precies samenkomen. Daarom heb ik een vergunning afgegeven voor het plein." Weterings erkent dat hij van tevoren al inschatte dat de fans zich niet aan de coronaregels zouden houden, maar gaf toch de voorkeur aan één plek van samenkomst in plaats van allerlei kleinere feesten. Hij noemt het een duivels dilemma. De volgende keer maakt hij een andere afweging. "Dit gaan we niet weer doen."

Quote Ze hebben hun eigen gezondheid in gevaar gebracht en die van de mensen om hen heen. Theo Weterings (VVD), burgemeester Tilburg