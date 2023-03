Verkiezingsopkomst tot nu toe 8 procent, iets hoger dan vorige keer

Tot 10.30 uur heeft 8 procent van de kiesgerechtigde Nederlanders zijn stem uitgebracht, blijkt uit metingen van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van vier jaar geleden was de opkomst rond dat tijdstip iets lager: 7 procent. De totale opkomst in 2019 was uiteindelijk ruim 56 procent. Ipsos vermeldt daarbij dat het opkomstcijfer toen relatief hoog was in vergelijking met eerdere verkiezingen voor de provincie.

Gemeentes

Burgemeester Depla van Breda meldt dat de opkomst in zijn gemeente om 10.30 uur op 8 procent lag. Vier jaar geleden was dat nog 7,2 procent, schrijft hij op Twitter.

Ook andere gemeentes melden opkomstcijfers. Zo had in Zoetermeer om 11.00 uur zo'n 9,7 procent van de kiesgerechtigden gestemd voor de Provinciale Staten. In de gemeente Nissewaard (Zuid-Holland) was dat op dat moment 8 procent.

De gemeente Waadhoeke (Friesland) meldde een opkomstpercentage van 11 procent om 11.00 uur. In Ameland was de opkomst rond dat tijdstip 19,2 procent voor de provincie en 18 procent voor het waterschap gestemd.

In Meppel was vanochtend wat minder animo voor de verkiezingen dan vier jaar geleden. Rond 11.00 uur was de opkomst zo'n 11 procent, in 2019 was dat nog 12 procent.