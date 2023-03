Familieleden van voortvluchtige 'Bolle Jos' vervolgd voor witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat twee familieleden van de voortvluchtige 'Bolle Jos' vervolgen voor witwassen. Volgens Omroep Brabant gaat het om de 68-jarige moeder en de 27-jarige zus van Jos Leijdekkers.

In januari vond de politie tijdens huiszoekingen in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam geld en dure spullen, zoals handtassen en horloges, in de woningen en het kantoor van de familieleden. De twee vrouwen werden aangehouden. Het OM vermoedt dat zij geld en dure cadeaus hebben aangenomen, terwijl ze op de hoogte waren van de criminele herkomst.

200.000 euro

'Bolle Jos' Leijdekkers wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel en is een van de meest gezochte verdachten van Nederland. Gisteren werd bekend dat de politie een recordbeloning uitlooft voor de gouden tip die leidt naar de 31-jarige man. Vorig jaar loofde de politie nog 75.000 euro uit, daar komt nu 125.000 euro bij.

De Brabander wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal, die in 2019 verdween in Amsterdam.